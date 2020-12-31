Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
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Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek

31.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:37
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan gitme izni verildi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan gitme izni verildi.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, halkın son dönemde alınan önlemlere uyumda gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs  salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiği hatırlatıldı. 

CUMA NAMAZI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi: "Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir" 

Kararda, "Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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