Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar
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Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar

16.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:35
Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü çaldıkları motosiklet ile gezmeye çıkan 2 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü çaldıkları motosiklet ile gezmeye çıkan 2 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Motosiklet hırsızlığından çok sayıda sabıkaları olduğu ortaya çıkan 2 şüpheli, tutuklandı.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde, geçen pazar günü, hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, bir apartmanın girişinde park halinde duran motosiklet çalındı. İhbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin S.İ. ve M.Y. olduğunu belirledi. 

Takibe alınan şüpheliler, ertesi gün çaldıkları motosiklet ile gezerken görüldü.Harekete geçen polis, yaşanan kovalamaca sonunda şüphelileri yakaladı. Motosiklet sahibine iade edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden S.İ.'nin 9'u motosiklet hırsızlığı olmak üzere 16, M.Y.'nin de 4'ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 9 sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan şüphelilerin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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