SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BRANDASIZ KAMYONA CEZA
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BRANDASIZ KAMYONA CEZA

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıldı.

26.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:10

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube A bölge Amirliği ekipleri, D-100 Karayolu'nda Avcılar Köprüsü altında yaptıkları denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen Faruk Zaman'ın kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye sokağa izin belgesiz çıktığı gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

DENETİMDE TRAFİK CEZALARI

Eczacı olduğunu belirten ve bu konuda belgelerini ibraz eden ve sokağa çıkma izni bulunan İlker Yılmaz'ın kullandığı durdurulan otomobilinin fenni muayene tarihinin geçtiği belirlenince, 598 TL trafik cezası kesildi.

Aynı noktada denetimler sürdürülürken, gelen moloz yüklü bir damperli kamyonun brandasız olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye trafik kurallarına aykırı araç kullanmak suçundan 275 TL trafik cezası uygulandı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BRANDASIZ KAMYONA CEZA

Kaynak: DHA

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