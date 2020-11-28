Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, trafik yüzde 8'e kadar düştü
28.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:49
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle saat 20.00'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu azaldı. İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 20.00 itibariyle yüzde 8'e kadar düştü. Metrobüs duraklarında da çok az sayıda kişinin beklediği görüldü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR