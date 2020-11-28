Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, trafik yüzde 8'e kadar düştü
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, trafik yüzde 8'e kadar düştü

28.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:49
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, trafik yüzde 8'e kadar düştü

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle saat 20.00'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu azaldı. İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 20.00 itibariyle yüzde 8'e kadar düştü. Metrobüs duraklarında da çok az sayıda kişinin beklediği görüldü. 

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- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, trafik yüzde 8'e kadar düştü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, trafik yüzde 8'e kadar düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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