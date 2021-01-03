Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi
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Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi

03.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:52

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de uygulama gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi
Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi
Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi
Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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