Sokağa çıkma kısıtlaması
29.01.2021 22:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:36
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler
Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler
ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu