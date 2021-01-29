Sokağa çıkma kısıtlaması

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.