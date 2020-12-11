Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:43

Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklardan görüntü MANİSA - İçişleri Bakanlığının koronavirüs (COVID-19) ile mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla Manisa'da meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklardan görüntü MANİSA - İçişleri Bakanlığının koronavirüs (COVID-19) ile mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla Manisa'da meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Manisa'da, alışveriş merkezi, market, restoran, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdururken, kısıtlama kapsamındaki yeme-içme dükkanları paket servisle hizmet verdi.

Kentin en işlek caddelerinden, Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu Caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı yasakla birlikte boş kaldı.

Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında kentteki kontrollerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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