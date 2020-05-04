Sokağa çıkamayınca Survivor'a katıldılar
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Sokağa çıkamayınca Survivor'a katıldılar

Sokağa çıkamayınca Survivor'a katıldılar
04.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:45

Sokağa çıkamayınca Survivor'a katıldılar Evlerinin bahçesini Survivor etaplarıyla donattılar Antalya'da Survivor heyecanı Sokağa çıkamayan kuzenler Survivor yarışması düzenleyerek, Acun Ilıcalı'ya sevgi mesajı gönderdi Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir arada bulunan 9 kuzen...

Sokağa çıkamayınca Survivor'a katıldılar

Evlerinin bahçesini Survivor etaplarıyla donattılar

Antalya'da Survivor heyecanı

Sokağa çıkamayan kuzenler Survivor yarışması düzenleyerek, Acun Ilıcalı'ya sevgi mesajı gönderdi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir arada bulunan 9 kuzen evinin bahçesine Survivor etabı kurdu. En küçükleri 8 yaşında olan kuzenler birbiriyle kıyasıya yarışıp hem eğlendi hem de Dominik'e başarılar mesajı verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Demir ailesi sokağa çıkma kısıtlamasını eğlenceli hale getirmek için survivor yarışması düzenlediler. Gerçeğine benzetmeye çalışan 9 kuzen "Survivor Deniztepesi" adı altında yarıştılar. Platformda ünlüler ve gönüllüler olarak yarışan kuzenler, araba lastikleri, plastik sera sandıkların üzerinden atlayarak, elleriyle çember şeklindeki lastiği tahta kazıklardan geçirdiler. Son bölüm de ise portakal ve limon ile hedefi vurdular.

Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesinde kuzenlerini eğlendirmek için düzenledikleri yarışma hakkında konuşan Kemal Demir, "Sokağa çıkma ve karantinada olduğumuz için bugünlerde çocukları ve kuzenleri eğlendirmek için böyle bir platform oluşturdum. Kuzenler ve çocuklar survivor ve Acun'u çok sevdikleri için böyle bir şey yapayım dedim. Hep beraber uzun zamandır beraber bir araya gelemiyorduk. Bu sokağa çıkma yasağı sayesinde hep beraber bir arada olduğumuz için böyle bir etkinlik düzenledik. Buradan tüm Türkiye'ye mesajım ne olursa olsun. Ev de Kal Türkiye" şeklinde konuştu.

Yarışmanın en küçük ferdi

Yarışmanın sunuculuğunu yapan Kemal Devrim Demir ise, "Bugün burada 'Deniztepesi Survivor' yarışmasını sundum. Acun abiye özendim. Acun abiyi çok seviyoruz çocuklar ve kuzenler olarak. Bugün bunu yapma amacımız evde sıkılan çocuklarla kuzenlerle güzel vakitler geçirmekti. Başardığımızı da düşünüyorum. Gerçekten ilerde Acun abi gibi büyük bir adam oluruz. Hepimiz de örnek alıyoruz onu. Buradan tüm Türkiye'ye evde kalmasını diliyorum. Burada yaş sınırı yok. En küçüğümüz 8 yaşında, en büyüğümüz ise 34 yaşında. Hepimiz kuzeniz. Demir ailesi olarak böyle bir etkinlik hazırladık. Bizi izleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yarışmanın en küçük ferdi olan 8 yaşında ki Berk Buğra Demir ise, "Acun abi ve Survivor'ı çok seviyorum. Orada yarışan Berkan Karabulut abiye de başarılar dilerim. Biz de etkinlik yaptık. Hem vakit geçiriyoruz, hem de eğleniyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sokağa çıkamayınca Survivor'a katıldılar

Kaynak: İHA

Manşet

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