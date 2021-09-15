ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK market kaçta açılır? ŞOK çalışma saatleri! ŞOK çalışma saatleri!

ŞOK market kaçta açılıyor? ŞOK market çalışma saatleri! soruları merak ediliyor. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? ŞOK marketler kaçta açılıyor? Migros, CarrefourSA çalışma saatleri! BİM saat kaçta açılıyor 2021? BİM, ŞOK, A101 bugün açık mı? Marketler kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde…

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

ŞOK market, saat 08:00 itibariyle pek çok yerde açılmaktadır.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

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