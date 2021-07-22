ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!

9 günlük bayram tatili ile birlikte vatandaşların en çok konular başında marketler bayramda açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor? ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!