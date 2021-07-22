ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!
9 günlük bayram tatili ile birlikte vatandaşların en çok konular başında marketler bayramda açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor? ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!
BİM, ŞOK, A101 gibi market zincirleri bayram dolayısı ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!
ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.