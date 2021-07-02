ŞOK iş başvuru formu! ŞOK aktüel ürünler! 2 Temmuz Cuma ŞOK ürünler!
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2 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. ŞOK iş başvuru formu! ŞOK aktüel ürünler! 2 Temmuz Cuma ŞOK ürünler!
2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER
Lenox Beyaz Banyo Seti 149 TL,
2'li Viva Süngerli Sıvı Sabunluk 49,95 TL,
Mutfak Sabunluk Seti 44,95 TL,
Blitz Dijital Bambu Baskül 99,90 TL.
Smart Bulaşık Matik 12,95 TL,
2'li Banyo Havlusu Takımı 29,95 TL,
Banyo Duş Taburesi 49,95 TL
Duş Başlığı Seti 29,95 TL olarak satışta olacak.