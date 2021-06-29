ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 30 Haziran indirimli kataloğu! ŞOK e arşiv!
23 Haziran tarihinde başlayıp 30 Haziran tarihine kadar geçerli ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? ŞOK aktüel kataloğu! ŞOK market! 29 Haziran Salı! 30 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler!
ŞOK iş başvurusu! ŞOK aktüel ürünler! Bu hafta ŞOK ürünlerinde neler var? ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 30 Haziran indirimli kataloğu! ŞOK e arşiv!
30 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL
Işıklı Paten 139 TL,
Pilsan Champion 12V Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL,
50'li Pilsan Plastik Top 17,95 TL,
Pilsan Sevimli Hayvanım 49,95 TL.
LOL Kar Tatili Minikler 59,90 TL,
30 cm Barbie Peri Bebek 39,95 TL,
Play-Doh Mutfak Seti Oyun Hamuru Serileri 39,95 TL,
Hotwheeles Akrobasi Oyun Seti 44,95 TL.
Gokidy markalı 2x200 gram Kum Seti 19,95 TL,
Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 39,95 TL,
Oyuncak Büyük Olta Seti 19,95 TL,
Uzay Köpük Tabancası 24,95 TL
Lisanslı Tekli Köpük 1,99 TL