ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 28 Mayıs - 1 Haziran aktüel ürünler! ŞOK aktüel 2 Haziran!

ŞOK market 28 Mayıs- 1 Haziran 2021 tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler listesi yayınlandı. ŞOK bu hafta gelecek olan aktüel ürünler Şubat ayının 9'una kadar satışa sunulacak. Peki, ŞOK28 Mayıs- 1 Haziran 2021 kataloğu nedir? ŞOK Aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta ŞOK'ta neler var?