ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 28 Mayıs - 1 Haziran aktüel ürünler! ŞOK aktüel 2 Haziran!
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ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 28 Mayıs - 1 Haziran aktüel ürünler! ŞOK aktüel 2 Haziran!

ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 28 Mayıs - 1 Haziran aktüel ürünler! ŞOK aktüel 2 Haziran!
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ŞOK market 28 Mayıs- 1 Haziran 2021 tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler listesi yayınlandı. ŞOK bu hafta gelecek olan aktüel ürünler Şubat ayının 9'una kadar satışa sunulacak. Peki, ŞOK28 Mayıs- 1 Haziran 2021 kataloğu nedir? ŞOK Aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta ŞOK'ta neler var?

ŞOK market 28 Mayıs- 1 Haziran 2021 tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler listesi yayınlandı. ŞOK bu hafta gelecek olan aktüel ürünler Şubat ayının 9'una kadar satışa sunulacak. Peki, ŞOK28 Mayıs- 1 Haziran2021 kataloğu nedir? ŞOK Aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta ŞOK'ta neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL, Baskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 12,95 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 13,95 TL, 2'li Ortopedik Emzik 7,99 TL. 2'li Bebek Body 10,95 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL, 3'lü Bebek Ter Havlusu 9,99 TL ve 4'lü Bebek Ağız Silme Bezi 7,99 TL olacak.

ŞOK Aktüel 28 Mayıs kampanyasında Pantone Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL, Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL, Hello Kitty Çocuk Cüzdanı 11,95 TL, Hello Kitty Çok Amaçlı Çanta 11,95 TL, 3 Katlı Dolap 129 TL ve Pilsan Handy Çit Seti 199 TL fiyatlarla satışa sunulacak.

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ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 28 Mayıs - 1 Haziran aktüel ürünler! ŞOK aktüel 2 Haziran!
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ŞOK aktüel ürünler! ŞOK 28 Mayıs - 1 Haziran aktüel ürünler! ŞOK aktüel 2 Haziran! - Haberler
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