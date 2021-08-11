ŞOK aktüel kataloğu! 11 Ağustos ŞOK aktüel ürünler!
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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
Erinöz markalı Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL,
Zebra Tv Ünitesi 299 TL,
Aybüke Köşe Koltuk 849 TL,
Dekor Masa Sandalye Takımı 799 TL,
Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı 1.399 TL
Metal Oturma Grubu 1.999 TL,
3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL
Play-Doh Mutfak Seti Oyun Hamuru Serileri 39,95 TL,
Monster Büyük Su Atar 19,95 TL,
Monster Küçük Su Atar 14,95 TL,
Kitap Çeşitleri 5,99 TL olarak yer alıyor