SOHAYKO Derneği, pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin ailesi için şikayette bulunacak - Haberler
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SOHAYKO Derneği, pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin ailesi için şikayette bulunacak

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Gaziantep'de 4 yaşındaki Asiye Ateş'in site içerisinde 2 pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğramasının ardından Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu.

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Gaziantep'te 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay tüm ülkede infiale yol açmıştı.

Olayın ardından Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, yaptığı açıklamayla işinden kovulduğunu ve kaldıkları evin site yönetimine ait olduğunu belirterek taşınacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm belediye başkanlarına seslenerek "Sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulunarak köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.

Saldırıya uğrayan Asiye ile pitbull cinsi köpeğin bir arada olduğu fotoğrafı da paylaşan dernek, "Gaziantep'de talihsiz kaza sonucu yaralanan kızımızın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırdığı iddia edilen köpeklerle fotoğraflarını annesi babası çekmiş. Asiye kızımızın hayatını tehlikeye atan hem de binlerce masum köpeğin zalimce barınaklara toplatılmasına neden olan Asiye'yi ihmal eden aile ile ilgili Dernek olarak şikayetçi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sohayko Derneği, pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin ailesi için şikayette bulunacak

Emre İliksiz
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