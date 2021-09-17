Söğütlü Kaymakamı Gün ve Belediye Başkanı Özten'den okul ziyareti

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, okul ziyareti gerçekleştirdi.

Beraberlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı ile Gündoğan İlköğretim Okuluna gelen Gün ve Özten, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Kaymakam Gün, ilçede eğitimin en yüksek seviyede olması için müdürler, öğretmenler ve öğrenci velileriyle çalışılması gerektiğini vurguladı. Gün, diğer okullara da en yakın zamanda ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Özten de ilk müdür yardımcılığı görevini bu okulda yaptığını belirterek, eğitime yönelik desteklerinin sürdüğünü kaydetti.