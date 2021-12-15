Söğütlü Kaymakamı Gün'den ev ve esnaf ziyareti

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberindekilerle Gündoğan Mahallesi'ni ziyaret eden Gün, tek başına yaşayan 75 yaşındaki Zeliha Yalın'ın evine konuk oldu.

Yaşlı kadınla bir süre sohbet eden Gün, ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderilmesi için ilgili yerlere talimat verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalın, "Çocuklarım kendi evlerine gidip geliyorlar, çocukları var, onlarla ilgilenmek zorundalar. Ben de kendi başıma yaşıyorum. Allah devletimize zeval vermesin, sağlığımızla ilgileniyorlar, kömürümüzü, yakacağımız veriyorlar." diye konuştu.

Kaymakam Gün de ziyaretlerde vatandaşların isteklerini tek tek ilgilenerek yerine getirdiklerini söyledi.

Toplum Sağlığı Merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarını başarılı şekilde sürdürdüğünü aktaran Gün, "Aşılama işlemlerinden memnunuz. Hedefimiz, ilçemizde aşısını yaptırmayan tek bir vatandaşımızın dahi kalmaması." dedi.

Gün, daha sonra mahalledeki esnafı da ziyaret etti.

Ziyaretlerde, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve aşı ekipleri de yer aldı.