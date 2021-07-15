Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi
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Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şerafettin Gülerce, olağan genel kongrede başkanlığa yeniden seçildi.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şerafettin Gülerce, olağan genel kongrede başkanlığa yeniden seçildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Sakarya Doğu Marmara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ali Yılmaz yaptı.

Kongrede konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, esnafın ve ev hanımlarının evde ürettikleri ürünleri satmasının ilçenin gelişmesi ve büyümesine katkı sağladığını söyledi.

Esnafa ve tarım işleriyle uğraşanlara kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Özten, "Belediye olarak her zaman esnaf arkadaşlarımızın yanlarındaydık ve olmaya da devam edeceğiz. Kongrede yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan da esnafın salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, devletten daha fazla destek beklediklerini kaydetti.

Tek listeyle yapılan kongrede, mevcut başkan Şerafettin Gülerce güven tazeledi.

Kongreye, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kooperatif ortakları katıldı.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi
Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi
Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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