Söğütlü'de ormanlık alanda yangın
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Söğütlü'de ormanlık alanda yangın

31.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:30
Söğütlü'de ormanlık alanda yangın

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kantar Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalleliler alevlere müdahale ederken, olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm orman örtüsü zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu

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