Söğütlü'de kurulacak 40 dükkanlı küçük sanayi sitesinin projesi hazır

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede kurulacak 40 dükkanlı sanayi sitesinin projesinin hazır olduğunu bildirdi.

Özten, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarları Odası'nda yaptığı konuşmada, faaliyete açılan spor salonunda 500'ü aşkın çocuk, genç ve ailenin spor yaptığını belirtti.

Yeni sağlık merkezinin açılışının mart-nisan aylarında yapılacağını anlatan Özten, "Söğütlü-Kaynarca grup yolu Halit Molla Caddesi girişinde 40 dükkanlı, içinde sosyal tesisleri bulunan küçük bir sanayi sitesini kuruyoruz. Yeni yol yapımı için önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Özten, hayata geçirilecek projelerle ilçeyi örnek haline getireceklerini kaydetti.