Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den YKS'ye girecek öğrencilere moral mektubu

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 101 öğrenciye moral mektubu gönderdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 101 öğrenciye moral mektubu gönderdi.

Özten, yaptığı açıklamada, sınav için Sakarya merkezine gidecek öğrencileri taşımak üzere ilçede özel otobüsler tahsis edildiğini belirtti.

Kendisinin de öğretmen olduğunu anımsatan Özten, ilçedeki öğrencilerin durumunu yakından takip ettiğini anlattı.

Hafta sonu yapılacak YKS için öğrencilere başarı dileyen Özten, "101 kardeşimize başarı dileklerimi iletmek için mektup gönderdim. Ailelerin de kendilerinin de yollarda sıkıntı çekmemeleri için onlara otobüs tahsis ettim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu