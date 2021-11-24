Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Öğretmenler Günü ziyareti - Haberler
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Öğretmenler Günü ziyareti

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Öğretmenler Günü ziyareti

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara ziyaretlerde bulundu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara ziyaretlerde bulundu.

Özten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı eşliğinde Halime Çavuş Anaokulu ve Akçakamış İlkokulunu ziyaret etti, öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlere çiçek hediye eden Özten, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de öğretmenlikten geldiğini belirterek, meslek hayatı boyunca arkadaşlarıyla ilçeye hizmet etmenin, gelecek kuşaklara eserler bırakmanın hayallerini kurduklarını dile getirdi.

Özten, iyi yetiştirilen millet sevgisini benimseyen çocukların başarılarının öğretmenlerinin de gurur duyacağını dile getirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Öğretmenler Günü ziyareti

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Öğretmenler Günü ziyareti

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Öğretmenler Günü ziyareti

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AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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