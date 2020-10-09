Söğüt'te yıkılan binaların hurdaları Meclise taşındı, 5 çalışana soruşturma açıldı
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Söğüt'te yıkılan binaların hurdaları Meclise taşındı, 5 çalışana soruşturma açıldı

09.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:15
Söğüt'te yıkılan binaların hurdaları Meclise taşındı, 5 çalışana soruşturma açıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyeye ait yıkılan bazı bina ve iş yerlerindeki hurdaların ihalesiz satışı iddialarının Belediye Meclisi gündemine gelmesi üzerine haklarında inceleme başlatılan 5 çalışana soruşturma açıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyeye ait yıkılan bazı bina ve iş yerlerindeki hurdaların ihalesiz satışı iddialarının Belediye Meclisi gündemine gelmesi üzerine haklarında inceleme başlatılan 5 çalışana soruşturma açıldı.

Söğüt Belediye Meclisi'nin 2 Ekim tarihinde Belediye Başkanı İsmet Sever başkanlığındaki toplantıda İYİ Parti ve CHP'li 4 meclis üyesi bir önerge sundu. Yapılan oylama sonrası oy birliği ile kabul edilen önergede, "İmar planında yeşil alan olarak görülen ve mülkiyeti Milli Emlak'a ait Kadastro Şeflik binası, Namlı Otel olarak ta bilinen Osmanlı Konağı önünde belediye tarafından yapılan dükkanlar, 100. Parkı içinde bulunan iki katlı bina ile Ertuğrulgazi Türbesi sahasında belediye tarafından yapılan pilav dağıtım yerindeki üstü saç ile kaplı olan turnikeler belediye tarafından yıkıldı. Yıkımları yapılan bu yerden çıkan hurdaların akıbeti hakkında Söğüt kamuoyunun ciddi iddiaları mevcut. Yıkım yapılan yerlerden çıkan hurdalar şuan nerede. Yıkımdan çıkan hurdaların hangileri satılmış. Satılan hurda var ise, bunlarla ilgili gerekli duyurular ve ihale işlemleri zamanında yapılmış mıdır? Kamuoyunda hurdaların el altından ihalesiz satıldığına dair oluşan iddialar doğru mu. Usulsüz bir işlem yapılmış ise, ilgililer hakkında herhangi bir işlem veya Cumhuriyet Savcılığına konu ile suç duyurusunda bulunuldu mu?" soruları yöneltilerek Belediye Başkanı İsmet Sever tarafından cevaplandırılması istendi.

Başkan Sever, bu önerge sonrası meclis üyelerine işin takipçisi olacaklarını söyledi. Daha sonra yapılan inceleme sonucu olayla ilgili 1'i sözleşmeli memur, 2'si kadrola belediye işçisi ve 2'si belediye taşeron firması çalışanı olmak üzere 5 çalışana ise, soruşturma açıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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