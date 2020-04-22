Söğüt'te gönüllü kadınlar maske üretiyor
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Murat Öztürk, Bilecik, Söğüt, Güncel, Haber

Söğüt'te gönüllü kadınlar maske üretiyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, gönüllü kadınlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ulaştırılmak üzere günlük yaklaşık 2 bin maske üretiyor.

22.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:42
Söğüt'te gönüllü kadınlar maske üretiyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, gönüllü kadınlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ulaştırılmak üzere günlük yaklaşık 2 bin maske üretiyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, maske üretiminin gönüllü usta öğretici ve kursiyerlerce yapıldığını belirtti.

Malzeme temini konusunda belediyeden destek aldıklarını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Belediyemiz malzemeleri temin etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllü maske üretmeye başladı. Günde yaklaşık 2 bin üretimimiz var. Yaklaşık 40 bin maske üretmek istiyoruz. Ürettiğimiz maskeleri köylerimiz de dahil tüm hanelerimize ulaştıracağız."

Söğüt'te gönüllü kadınlar maske üretiyor

Kaynak: AA

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