Söğüt'te gönüllü kadınlar maske üretiyor Bilecik'in Söğüt ilçesinde, gönüllü kadınlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ulaştırılmak üzere günlük yaklaşık 2 bin maske üretiyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, gönüllü kadınlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ulaştırılmak üzere günlük yaklaşık 2 bin maske üretiyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, maske üretiminin gönüllü usta öğretici ve kursiyerlerce yapıldığını belirtti.

Malzeme temini konusunda belediyeden destek aldıklarını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Belediyemiz malzemeleri temin etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllü maske üretmeye başladı. Günde yaklaşık 2 bin üretimimiz var. Yaklaşık 40 bin maske üretmek istiyoruz. Ürettiğimiz maskeleri köylerimiz de dahil tüm hanelerimize ulaştıracağız."

Kaynak: AA