Soğuktan etkilenen yavru köpeği montu ile ısıttı

SAKARYA Ferizli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şenol Çağ, soğuktan etkilenen yavru köpeği montuyla sararak ısıttı.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Şenol Çağ, sabah mesaiye başlayacağı sırada hastanenin bahçesinde karlı havada soğuktan etkilenen yavru köpeği gördü. Şenol Çağ, montunu çıkarıp üşüyen köpeğin üzerine örttü. Şenol Çağ'ın yanındaki arkadaşları, o anların fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Çağ'ın davranışı hem hastane personelinin hem de arkadaşlarının takdirini topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ