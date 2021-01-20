Soğukkanlılığımızı korumalıyız
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Soğukkanlılığımızı korumalıyız

20.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:25
Soğukkanlılığımızı korumalıyız

Kısa bir süre önce 54 yaşına giren ünlü oyuncu Salma Hayek, herkesi olup bitenlere karşı soğukkanlı olmaya çağıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kısa bir süre önce 54 yaşına giren ünlü oyuncu Salma Hayek, herkesi olup bitenlere karşı soğukkanlı olmaya çağıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir çocuk annesi Hayek, siyah bir bikiniyle deniz kenarında meditasyon yaptığı iki pozunu paylaştı.Salma Hayek, bu paylaşımlarında takipçilerine "Soğukkanlılığımızı korumlıyız" mesajını verdi. Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunların çoğunluğu da ünlü oyuncunun görüntüsüyle ve yıllara rağmen hiç değişmemesiyle ilgiliydi.Bir takipçisi "2021 güzel başladı" yazarken bir genç takipçisi de "Büyüyünce senin gibi olmak istiyorum" diye yazdı. Hayek'in bu paylaşımına kısa sürede 1 milyon 700 bin beğeni geldi.Salma Hayek, iki gün önceki paylaşımında da takipçi sayısının 17 milyona ulaşmasını kutlamış ve takipçilerine teşekkür etmişti.

Kaynak: Hürriyet

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