Soğuk Savaş'tan sonra bir ilk! ABD ve NATO'nun Balkanlar'daki dev tatbikatı başlıyor

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Soğuk Savaş döneminden beri ilk kez, Balkanlar'da çok büyük bir ABD ve NATO tatbikatı başlıyor. Geçen yıl hazırlıklarına başlanan geniş kapsamlı askeri tatbikata 28 bin askerin katılması beklenirken, ABD zırhlıları ve askerleri Balkanlar'a gelmeye başladı. Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek olan "Defender Europe 21" adlı tatbikatla ilgili konuşan ABD'li General Tod D. Wolters, "Askerler, güçlerini ve akıllarını geliştirecekler" dedi.

Geçen yıl hazırlıklarına başlanan ve 37 bin askerin katılacağı açıklanan tatbikat, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Fakat bu yıl geniş kapsamlı tatbikatın 28 bin askerle bu ay sonunda gerçekleşeceği açıklandı. ABD zırhlıları ve askerleri Balkanlar'a gelmeye başladı.

TATBİKATIN AÇILIŞ TÖRENİ ARNAVUTLUK'TA DÜZENLENDİ

NATO ve ona destek veren ülkelerin katılacağı "Defender Europe 21" (Avrupa Savunması-21) adlı tatbikat Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek.

ABD'li askerlerin tatbikat için Almanya'nın Nürnberg kentine gelmesi devam ederken, Arnavutluk'un Durres Limanı'nda dün tatbikatın açılış töreni düzenlendi.

"HER ALANDA GELİŞECEKLER"

Sözcü'nün haberine göre tatbikata komuta eden ABD'nin Avrupa'daki komutanı General Tod D. Wolters, "Bu tatbikata katılan güçlerimiz, güçlerini ve akıllarını geliştirecekler. En önemlisi, tatbikat sonunda bütün alanlarda ilerleme sağlayacaklar" dedi.

Çeşitli NATO ülkelerinin de asker gönderdiği tatbikata katılımın daha büyük olması planlanmıştı, ancak koronavirüs nedeniyle sayı yüzde 20 oranında düşürüldü. Yine de bu tatbikat, Rusya'ya karşı önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.