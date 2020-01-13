Soğuk kış gününde lise öğrencilerine çorba ikramı

13.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:50

Sandıklı ilçesinde yaklaşık 250 öğrenci ve öğretmene çorba ikram edildi.



Okul Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu soğuk kış günlerinde öğrencilerin içini ısıtmak ve derslerine zinde başlamak adına öğrencilere ve öğretmenlere çorba ikram ettiklerini söyledi.

Aksoy, "Öğretmen ve öğrencilerimizin motivasyonuna büyük katkı sağladığı düşüncesindeyim. Çorbaları karşılayan Ahmet Öztop'a teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA