Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi
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Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi

16.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:39
Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi

Neslihan Atagül gibi geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele ettiğini açıklayan Tuğba Özerk, kar üstünde verdiği cesur pozla adından söz ettirdi. Evde taytla gezen Özerk, kar üstünde poz vermeye çıkarken taytını çıkardı.

Instagram'da 310 bin takipçisi bulunan ve hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Tuğba Özerk, evde kapandı dışarda açıldı.

KAR ÜSTÜNDE YARI ÇIPLAK

Soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweet giyerek bahçesine çıkan Özerk, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi. Aynı kombinle evden de fotoğraf paylaşan şarkıcının altına giydiği tayt dikkatlerden kaçmadı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi

MUAZZEZ ERSOY'U AĞIRLADI

Evinde Muazzez Ersoy ile bir araya gelen Tuğba Özerk, çektirdiği fotoğrafı "Gönlümün sultanı" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi
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