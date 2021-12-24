Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü - Haberler
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Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Güncel

- Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan görüntülendi Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü Porsuk Çayı buz tuttu Eskişehir'de gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüzeyi buz tutan Porsuk Çayı drone ile havadan görüntülendi.

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ESKİŞEHİR (İHA) - - Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan görüntülendi

Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü

Porsuk Çayı buz tuttu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüzeyi buz tutan Porsuk Çayı drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından Eskişehir'de soğuk havanın etkisi hissedilmeye başladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle bir kısmı buz tutan çay, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Adeta buz pistine dönen su yüzeyi ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yükselmesi bekleniyor.

Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü

Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü

Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Son Dakika Haberleri

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