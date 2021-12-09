Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Beyaza bürünen kent merkezi Karla kaplanan cadde ve sokaklar Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar Karlı havada yolda ilerleyen araçlar Buz tutan nehir ve karla kaplı arazi üzerindeki kuşlar Esnafın iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizlemesi Esnaf Nevzat Koç ile röportaj Karla...

AĞRI (AA) - Beyaza bürünen kent merkezi

Karla kaplanan cadde ve sokaklar

Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar

Karlı havada yolda ilerleyen araçlar

Buz tutan nehir ve karla kaplı arazi üzerindeki kuşlar

Esnafın iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizlemesi

Esnaf Nevzat Koç ile röportaj

Karla kaplanan aracını temizleyen vatandaşlar

AĞRI - Ağrı'da da gece başlayan ve sabaha doğru etkisini kaybeden yağış sonrası, cadde ile sokaklar karla kaplandı.

Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi

Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi

Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir.'

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir."

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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