Soğuk hava eklem ağrılarını tetikliyor

20.10.2019 11:15

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda ve kış aylarında arttığını söyledi.

Pek çok kişinin mustarip olduğu eklem ağrıları, soğuk ve yağışlı havalarda en büyük sağlık sorunlarından biri haline geliyor. Eklem ve kas romatizması gibi hastalıkları olan hastalar ise hava değişikliklerine daha duyarlı oluyor. Eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda arttığını kaydeden Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, "Romatizmal hastalıklar genellikle ikiye ayrılır, iltihaplı ve iltihapsız romatizmalar olarak. İkisinde de soğukla artan ağrılar görülmektedir. Bu ağrıların sebebi hastalığın ilerlemesinden kaynaklı değildir. Ağrıların sebebi daha çok soğukla artan kas spazmı, eklemlerin reseptörlerinin soğuğa karşı daha duyarlı hale gelmesidir. İltihapsız romatizma da kasların kasılmasıyla artan bir takım nedenlerden kaynaklanmaktadır" dedi.

"GENELLİKLE EGZERSİZ ÖNERİYORUZ"

Ilık ortam ve egzersizlerin önemli olduğunu belirten Dr. Yanartaş, alınması gereken tedbirleri anlattı. Genellikle egzersiz önerdiklerini aktaran Yanartaş, "Bunlar yürüyüş olabilir. Tabii ki uygun ortamlarda olmalı. Soğuk havalarda yürüyüş değil de daha çok ılık ortamlarda yürüyüş egzersizi ve yüzmeyi öneriyoruz. Bunlar haftanın en az 3-4 günü yapılması gereken şeyler. Tabii hastanın yanında eşlik eden sorunu varsa örneğin bir diz sorunu varsa yürüyüş yerine daha çok yüzmeyi öneririz, diz ve kalça problemi varsa. Germe egzersizlerini içeren plates, tai chi, yoga gibi egzersizleri eklemesini öneriyoruz hastalarımıza. Germe egzersizlerinin bulunduğu bu tarz sporlar da oldukça soğuk havalarla artan ağrılarda etkilidir. Bunun yanı sıra ortamın ısısını çok iyi ayarlamak gerekir. Çünkü romatizmal ağrılar çok sıcak ve çok soğukla artabilir. Bunun için genellikle hastalara ılık ortam öneriyoruz" diye konuştu.

"EKLEMLERDE AĞRI OLDUĞUNDA HAFİFE ALMAYIN"

Romatizmal hastalıkların genel olarak kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkeklerde de görülen çeşitleri bulunduğunu ifade eden Dr. Yanartaş, "Romatizmal hastalıklar, herhangi bir yaş sınırlaması olmamakla beraber çocukluk çağından itibaren görülmeye başlar. Bazı romatizmal hastalıklar genel ağrı, ateş yükselmesi, bazen boğaz ağrısı şeklinde seyredip kendini maskeler. Bunların tanısı daha geç konulur ve bunlar daha çok iç organları etkiler. Bunun için eklemlerde ağrı olduğunda bunu hafife almayıp mutlaka bir uzman hekimle görüşülmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Özellikle geceleri artan ve hastayı uyandıran ağrı türlerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, "Bunlar ciddiye alınıp mutlaka hekimle görüşülmesi gereken ağrı türleridir. Sabah kalkınca ilk ağrıyla ve tutuklukla uyanıyorsa hastalarımız yine bir romatizma belirtisi olabilir, mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir. Bunlar sıradan ağrılar değildir. Özellikle ağrılar hareketle azalıyorsa, sabah tutukluğu varsa, gece uyandırıyorsa ve klasik ağrı kesicilere cevap vermiyor ve giderek şiddeti artıyorsa mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA