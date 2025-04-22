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voortgang van de strijd tegen klimaatverandering Doodle Ekranına Taşındı

voortgang van de strijd tegen klimaatverandering Doodle Ekranına Taşındı
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voortgang van de strijd tegen klimaatverandering Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

voortgang van de strijd tegen klimaatverandering Doodle ekranına kapak oldu.
voortgang van de strijd tegen klimaatverandering
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için voortgang van de strijd tegen klimaatverandering kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları voortgang van de strijd tegen klimaatverandering gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

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Kaynak: Google / Gündem
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