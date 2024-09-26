Tebeşir tozu içmek ateşi çıkarır mı? Tebeşir tozu içmek zararlı mı? Tebeşir tozu ateş çıkarır mı?

Tebeşir tozu içmek ateşi çıkarır mı? sorusu gündem konusu oldu. Bilhassa televizyonda sıkça görülen bu davranışın sonuçları düşünülmeden bireyler kendi sağlığıyla oynayabilmektedirler. Peki, Tebeşir tozu içmek ateşi çıkarır mı? Tebeşir tozu ateş yapar mı? Tebeşir tozu içmek zararlı mı? Tebeşir tozu ateş çıkarır mı? İşte detaylar!

TEBEŞİR TOZU İÇMEK ATEŞİ ÇIKARIR MI?

Tebeşir tozu içildiğinde vücuda giren toz, yabancı madde olarak algılanır. Bu sebeple vücuttaki sistem ateşi yükselterek antikor miktarını artırır. Dolayısıyla tebeşir tozu içmek ateşi çıkarır.

TEBEŞİR TOZU İÇMEK ZARARLI MI?

Karatahta tebeşiri, gerçek tebeşirden yapılmamaktadır. Tahta tebeşiri sert cisimlerin üzerine yazmak için kullanılır. Kalsiyum sülfattan yapılır. Çünkü tebeşir daha yumuşaktır. Tahta silgisi veya su tebeşirle yazılan yazıyı silmek üzere kullanılabilir. Genellikle karatahta tebeşirleri marketlerde 5 cm uzunluğunda olarak satılmaktadır. Çocukların yerlere yazabilmesi için daha büyük boyutlarda tebeşirler de bulunmaktadır. Sokaklarda çocukların kullanma nedeni kalıcı olmaması, yağmur veya su ile yüzeyin teması olmasıyla beraber kolaylıkla silinir.

Kristal suyu içeren kalsiyum sülfat (CaSO4.2H2O), alçı taşı (jips) olarak adlandırılır. Alçı taşı yaygın olarak mücevher yapımında ve dişçilikte kullanılır. Alçı taşı 128 °C'ta ısıtıldığında içerdiği suyun %75'ini kaybederek alçıya dönüşür. Alçı suyla karıştırılırsa suyu kendisine bağlayarak sertleşir. Bu özelliğinden dolayı alçı kalıpçılıkta, dekorasyon işlerinde ve tıpta kullanılır . Heykeltıraşlar heykel yaparken alçının içine su katarlar.

Alçı daha yüksek sıcaklarda (163 °C) ısıtılması durumunda suyunun tamamını kaybederek kalsiyum sülfata dönüşür. Kalsiyum sülfatın susuz haline anhidrit denir. Anhidrit, laboratuvarda kurutucu ve kâğıt endüstrisinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Tebeşir tozu içmek insan sağlığına zararlıdır.

--