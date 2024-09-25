Payam - Menem Türk şarkı sözleri! Payam - Menem Türk dinle! Menem Türk sözleri!
Menem Menem Türk sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Payam'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Menem Türk şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Payam - Menem Türk şarkı sözleri! Payam - Menem Türk dinle! Payam Menem Türk sözleri! Menem Türk şarkı sözü! İşte detaylar...
Payam Menem Türk şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Menem Türk şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Payam Menem Türk şarkısının sözleri!
PAYAM - Menem Türk SÖZLERİ!
Menem, menem türk, önüme gelen hürk
Danışam min dile, her gün bir hile
Berkiye qadağalarım, doğrana dilim il ile
Menem burda sahibi-mülk, etim türkdür, qanım türk
***
Yer üzünde kul menem, düşmenime ğul men
Nesimi kamanından buraxdığı o tir menem, tir men
Qırmızı gözlerim çalxalayıb salaram bura toz-toz, duman men
***
Vermerem aman men, bi bax heybete (hey-hey)
Tanınaram qeyrete (hey-hey)
Bağlıyam isalete, Babek kimi doğranam eyer cisarete, düşem eger isarete
Mübarizem, tek başıma yığınıza qenimem
***
elimle verem vetene pay, teni men önceden bil ki çoxunu beliyerem
Boyanam qana türkümü meliyerem
Ayıq ol ki, qurdlar reqs eliyir, yer gelir geng eliyir
elim tüfengime kim gelir cengime, Polad Heşimov cengine
***
Kölgeme hürkür
Özün qorxuya bürkür
Menim elimdir türküm, şükür, şükür
Bükür-bükür yırtıcı elemin
Vaxtıdır artır qedemim
edemine sebeb olacam, ey mene deyen pan
Menim Mehmetciklerim her biri xan
Meni qan, meni qan
Vetenin her yarasına, geci-tezi var
Alınacaqdır intiqam
Fağır durmamışıq qurulur plan
Ay qıvrılan ilan bil
Qartalın baxır inan
Qan qoxusu gelir, güman ki, sığmır bura qorxular
Bizd? bunlar çoxdular
***
Can delener yurda, qan edenler burda
Qüdret artır nurda, hörmet vardır qurda
***
Quzeyde çaxan güneş güneyde parlar
Türküdü elim menim ala boğazımı darlar
Yellene durmadan ölüm minen tablar
Türkem diyer-diyer qışqırar bu tarlar