Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konur? Ölenin ayakkabısı neden dışarı konur?

Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konur? Ölenin ayakkabısı neden dışarı konur?
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Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önünde konulduğu cenaze evlerinde bu durumu gören vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konur? Ölenin ayakkabısı neden dışarı konur? Biri ölünce ayakkabısı neden kapıya konur? İşte detaylar haberimizde...

Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konur? Google'da en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önünde konulduğu cenaze evlerinde bu durumu gören vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konur? Ölenin ayakkabısı neden dışarı konur? Biri ölünce ayakkabısı neden kapıya konur? İşte detaylar haberimizde...

ÖLEN KİŞİNİN AYAKKABISI NEDEN KAPININ ÖNÜNE KONUR?

Cenaze evlerinde taziyeye gelen vatandaşların sıkça gördüğü ölen kişinin ayakkabısının kapının önünü konulma durumu özellikle de ayakkabı uçlarının dışarıya bakacak şekilde konulmasının sebebi ölüm evden uzak olsun niyetiyle yapılmaktadır. Bazı inançlara göre ise farklı düşünceler de mevcuttur.

ÖLEN KİŞİNİN AYAKKABISININ KAPININ ÖNÜNE KOYULDUĞU ÖRNEKLER VAR MI?

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Memduh Ün vefat ettiğinde, Memduh Ün'ün Torba Mahallesi'nde bulunan evinin kapısına ise yaklaşık 15 yıldır Memduh Ün ve Fatma Girik'in yanlarında çalıştığını söyleyen Dursine Yılmaz tarafından bir çift ayakkabı bırakıldı. Yılmaz gazetecileri ayakkabıları neden bıraktığını ise "Bir evde cenaze çıktığı zaman ölünün ayakkabısı kapıya konur diye biliyorum o yüzden koyduk. Bu ayakkabıyı ihtiyacı olan herhangi birisi giyebilir" diyerek açıkladı.

Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konur?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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