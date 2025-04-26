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Google, Koningsdag İçin Özel Doodle Tasarladı

Google, Koningsdag İçin Özel Doodle Tasarladı
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Google, 1998 yılından bu yana sunduğu Doodle servisi ile her günün anlamına uygun özel tasarımlar hazırlıyor. Bu yılki Doodle, Koningsdag'ı kutlamak için tasarlandı. Kullanıcılar, Doodle sayesinde özel günlerden haberdar oluyor ve gündeme dair gelişmeleri takip edebiliyor.

Koningsdag Doodle ekranına kapak oldu.
Koningsdag
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Koningsdag kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Koningsdag gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google / Gündem
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