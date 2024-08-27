CC geçer mi? ATA AÖF CB, DD geçer mi? Ders geçme notu kaç? Harf notlarının anlamı

CC geçer mi? ATA AÖF CB, DD geçer mi? Ders geçme notu kaç? Harf notlarının anlamı
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ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları geçtiğimiz haftalarda uygulandı. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler CC geçer mi? ATA AÖF CB, DD geçer mi? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, harf notu geçenler nedir? DD geçer mi? İşte, harf notlarının anlamı

CC geçer mi? ATA AÖF CB, DD geçer mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanması ardından harf notlarının anlamları bir kez daha gündeme geldi. FF Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir. Peki, CD, DC ve DD geçer mi?

DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İs¸letme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?27/11/2019?15/13; Değişik: Senato?11/3/2020?2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir.

CC GEÇER Mİ?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

AÖF'te harf notlarının anlamları

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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