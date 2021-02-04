Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
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Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma

04.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:25
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma

TOKAT'ta çiftçi Cemalettin Kaya (63), kış mevsiminde meyve ve ceviz fidanlarını kar ve soğuk havadan korumak amacıyla çuvalla kapladı.

TOKAT'ta çiftçi Cemalettin Kaya (63), kış mevsiminde meyve ve ceviz fidanlarını kar ve soğuk havadan korumak amacıyla çuvalla kapladı. Kaya, bu sayede ağaçlarının bahara daha az hasarlı çıktığını ve verimlerinin düşmediğini söyledi. 

Tokat merkeze bağlı Güzeldere köyünde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cemalettin Kaya, tarlasına diktiği yaklaşık 250 ceviz ve badem fidanını olumsuz hava koşulları ve soğuktan korumak için ilginç yönteme başvurdu. Tarladaki fidanların tümünün üzerini çuvalla kaplayan Kaya, dikkat çeken görüntü oluşturdu. 

50 yıldır tarım ile uğraştığını söyleyen Cemalettin Kaya, "Fidanlarımızın özelliği şudur. Ben 7-8 yıl önce bunların bir örneğini getirdim. Çok güzel verim verdiler. Bu yıl da gittim Maraş'tan aldım geldim. Tarlamıza diktik. Soğuğun fidanları yakmaması için koruma amacıyla üzerlerine çuvalları geçirdik. Burada rüzgar, soğuk ve don olayı çok oluyor. Cevizin özü kalın olduğu için soğuğa fazla dayanmaz. Bunların ilk seneleri korumak için böyle yaptık. Bu sayede bahara az hasarlı çıkar ve verimleri düşmez. Günlük buraya gelerek kontrol ediyoruz; çözülen var mı, diye. Görenlerin dikkatini çekiyor. Arkadaşlar bugüne kadar böyle bir deneyim yapmamış" dedi. 

Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma
Soğuğa karşı meyve fidanlarına çuvallı koruma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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