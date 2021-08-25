SOGEP Tarafından Desteklenen Mavi Nesil Projesi Hayata Geçiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından hazırlanan Mavi Nesil Projesi (Denizcilik ve Yatçılık Sektöründe Eğitim, Beceri ve İstihdam Edilebilirliği Geliştirme Merkezi) başarılı bulunarak hibe...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından hazırlanan Mavi Nesil Projesi (Denizcilik ve Yatçılık Sektöründe Eğitim, Beceri ve İstihdam Edilebilirliği Geliştirme Merkezi) başarılı bulunarak hibe almaya hak kazanan projeler arasında yer almıştır. Bu kapsamda proje ortakları ve iştirakleri toplantıda bir araya geldi.

Valilik 75. Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Bodrum Deniz Ticaret Odası Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Fethiye Deniz Ticaret Odası Şubesi Başkan, Bodrum Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Özgür Şahin, Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyesi Eren Baki, Azurine Yatçılık Danışmanlık Tur. Tic. AŞ Başkanı Ahmet Erdemil, Bodrum Girişimcilik A. Ş. Başkanı ve Shellix Smart Solutions Bilişim AŞ Başkanı Buğra Karahan, SS Yat İmalat Toplu İşyeri Y. Koop. -Başkan İbrahim Macit Gündoğdu katıldı.

Projenin paydaşları arasında Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Ören Yat İmalat Bakım Onarım Çekek Yeri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Yacht Crew Turkey, Azurine Yatçılık A. Ş., Bodrum Girişimcilik A. Ş., Shellix Smart Solutions Bilişim A. Ş., Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler Derneği yer almaktadır.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın katkısı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından geliştirilen proje ile Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte ve kabiliyette nitelikli personel ve ara eleman ihtiyacının karşılanması ve uygulamalı mesleki eğitim verecek birimlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje ile Gemi Boya Atölyesinin Kurulması ve Donatılması, Gemi Kaynak Atölyesinin Kurulması ve Donatılması, Gemi Elektrik-Elektronik Atölyesinin Kurulması ve Donatılması, Gemi Ahşap-Kompozit Uygulama Atölyesinin Kurulması ve Donatılması, Gemi Makine ve Teçhizat Atölyesinin Kurulması ve Donatılması, Mesleki Bilgisayar Uygulamaları Atölyesi, Yat-kamara hizmetleri mesleki uygulama platformu, Denizde Güvenlik Eğitim ve Uygulama Platformu, Sanal gerçeklik 360 derece video/fotoğraf teknolojisinin Konaklama İşletmeciliği ile Marina ve Yat İşletmeciliğinin eğitim-öğretim sürecine uyarlanabilecek dijital görsel eğitim-öğretim materyali oluşturularak, Mavi Nesil eğitim, bilgilendirme, danışmanlık ve istihdam imkanları için web portalı kurulması ve işletilmesi faaliyetlerinin hayata geçirileceği konularında sunum yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre