Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı Kartal'da eve erken gitmek için ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesinde akıl almaz kaza yaşandı.

Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Kartal'da eve erken gitmek için ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL - Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesinde akıl almaz kaza yaşandı. İddiaya göre, Eve erken gitmek için ters yönde seyir eden açık kasa kamyonet ile kendi güzergahında seyir halinde olan hafifi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araç sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 ACU 950 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet sürücüsü eve erken gidebilmek için Balıkesir caddesinde ters yönde ilerlemeye başladı. Kendi güzergahında seyir halinde olan 34 HU 2058 plakalı Diaca markalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çaplamanın etkisi ile iki araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlar içinde sıkışan yaralı sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken; kazayı haber alan araç sürücüsünün yakınları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

Kazaya karışan araç sürücüsünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Yaşanan kazanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçlarda büyük çapta hasar oluşurken; Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinde inceleme başlattı.

Görgü Tanığı Cihan Küçükkol, " Bir ses geldi sese gelip baktığımızda kaza olmuştu. Araçların içinde sıkışan sürücüler vardı. İtfaiye ve Ambulans geldi sıkışan sürücüleri çıkardılar. Ambulans ile hastaneye götürdüler " dedi.

Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
'Speedy Mustafa' lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 03:42:05. #1.15#

title