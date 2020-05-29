Soğan reçeli tarifi nedir? Soğan reçeli nasıl yapılır?
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Soğan reçeli tarifi nedir? Soğan reçeli nasıl yapılır?

Kulağa biraz garip geliyor ama soğanla leziz bir reçel yapabilirsiniz. Karamelize edilmiş soğanın özel lezzeti, sizin de çok hoşunuza gidecek. Peki, soğan reçeli nasıl yapılır?

Soğan reçeli tarifi nedir? Soğan reçeli nasıl yapılır?
29.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:00

GEREKLİ MALZEMELER

2 kg kışlık (sarı) soğan, 1 çay kaşığı tuz, 3 tane karanfil, 3 çorba kaşığı elma sirkesi, 2 su bardağı şeker, su bardağının 3'te biri kadar zeytinyağı.

Soğan reçeli tarifi nedir? Soğan reçeli nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Soğanları mutfak robotunda çekin ya da elde ince ince doğrayın. Tabanı kalın olan bir tencerede zeytinyağında soğanı öldürün. Tuz ekleyin. Soğanlar şeffaflaşınca şekeri ekleyin ve hafif şekilde karamelize edin.

Karanfil ve sirke ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte kıvama gelene kadar pişirin. Reçelden bir çay kaşığı alıp tabağa koyun. Eğer akmıyorsa hazırdır. Reçeli daha önceden sterilize edip hazırladığınız kavanozlara sıcak haldeyken koyun. Hemen kapağını kapatıp ters çevirin. Reçelinizi kilerde muhafaza edebilirsiniz.

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