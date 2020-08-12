Şoförü köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi Karabük'te sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu araçtaki bir kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu araçtaki bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden 06 BF 7514 plakalı tırın sürücüsü R.A, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada devrilen tır, bir süre sürüklendi. Kazada, tırda bulunan A.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaynak: AA