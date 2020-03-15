SODİGEM'den koronavirüse karşı videolu uyarı Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında dijital önlemlerin anlatıldığı video yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında dijital önlemlerin anlatıldığı video yayımladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren SODİGEM'in, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesi için insanları bilgilendirmeye devam ettiği bildirildi.

İçinde bulunulan dijital çağda temas edilen teknolojik aletlerin kullanımı ve temizliği konusunda alınabilecek önlemleri bir video haline getiren SODİGEM, yayımladığı videoda belirlenen önlemleri sıraladı.

Kaynak: AA