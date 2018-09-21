- Soçi Anlaşması sayesinde Suriyeliler evlerine dönüyorlar

İDLİB - Evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kalan onlarca Suriyeli aile, İdlib kentine dönmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Esad güçleri, Suriye'nin İdlib kentini bombaladığı ve hava saldırısı düzenlediği için onlarca Suriyeli aile topraklarını göç ederek kuzeye göç etmişti. Türkiye ile Rusya Soçi anlaşmasını imzalayıp, bölgedeki operasyonları durdurunca onlarca aile evlerine dönmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hazırlanan Soçi anlaşmasına göre, İdlib'de hava saldırısı durdurulacak ve İdlib'de silahsızlandırılmış bir bölge yapılacak. Anlaşmanın ardından evlerini terk etmek zorunda kalan aileler evlerine dönmeye başladı. İdlib sokaklarına tezgah kuran siviller, saldırı ihtimaline karşı yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib'e dönen mültecilerden Ebu Ahmed, Cisr Eş-Şuğur'daki topraklarını ve evini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "Rusya ve Esad güçleri tarafından saldırıya uğradığımızda göç etmek zorunda kaldık ama şimdi İdlib'in durumu iyi olduğu için döndük ve Allah'tan dilerim ki durumumuz iyiye gider" şeklinde konuştu.

Topraklarına dönen başka bir Suriyeli Ebu Ali ise, "Rusya hava saldırısı yüzünden evimi ve toprağımı terk etmek zorunda kaldım. Ama Türkiye ile Rusya arsındaki İdlib anlaşmasını duyunca geri döndük. Esad'a karşı çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya ve Suriye ordusu İdlib'de hava saldırısı düzenlediklerinden en az 45 bin kişi göç etmeye mecbur bırakılmıştı.