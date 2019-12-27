SOCAR Olympics, ödül töreniyle sona erdi

27.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:17

8 branşta yapılan müsabakalarda şampiyon olan katılımcılar, ödüllerini basketbolun efsane oyuncusu Harun Erdenay ve uzun yıllar basketbol koçluğu yapan Murat Didin'den aldı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin, olimpiyat ateşini şirket içinde yakmak ve çalışanların sportif bir yaşam sürmelerini desteklemek üzere düzenlediği SOCAR Oympics'in üçüncüsü gerçekleşti. SOCAR Olympics'te birinci olan takımlar ve bireysel yarışmacılar ödüllerini, Türkiye Basketbol Federasyonu Eski Başkanı ve Türk basketbolunun efsane oyuncusu Harun Erdenay ile eski basketbol koçu ve basketbol yorumcusu Murat Didin'in elinden aldı.

OLİMPİYAT RUHUYLA MÜCADELE

Sporun SOCAR Türkiye şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, "SOCAR Türkiye ve iştirakleri olarak, sporda da birlikte ve güçlü olmak için üç yıldır SOCAR Olympics'i düzenliyoruz. Çalışanlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini, mesai saatleri dışında da birlikte takım olarak vakit geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl da çalışanlarımızın kurumsal değerlerimizi oyunlarına yansıttığı karşılaşmalar izledik. Olimpiyat ruhundan ilham alan ve büyük bir motivasyonla yarışan katılımcılar, ortak bir hedef için uyum ve birlik içinde çalıştıkları, dostluk içinde mücadele ettikleri performanslar sergilediler" diye konuştu.

Bu yıl futbol, basketbol, voleybol, bovling, langırt, masa tenisi, tavla ve satranç olmak üzere sekiz branşta gerçekleşen turnuvalara, 235 çalışan katıldı. Şampiyonluk ödüllerinin yanı sıra, şirketin kurumsal değerleri olan 'Güven, Kapsayıcılık, Yükümlülük, Verimlilik, Çeviklik, Tutku'yu oyunlarına yansıtan katılımcılara, 'SOCAR Türkiye Değer Katanlar Özel Ödülü' verildi.

Kaynak: Bültenler