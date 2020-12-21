Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 yaralı
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Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 yaralı

21.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:40
Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde demir doğrama atölyesinin ofis kısmında sobaya yanıcı madde dökülmesi sonucu parlama meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde demir doğrama atölyesinin ofis kısmında sobaya yanıcı madde dökülmesi sonucu parlama meydana geldi. Çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzerinde faaliyet gösteren S.C. isimli kişiye ait demir doğrama atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeşin işlettiği işyerinde sobaya dökülen sıvı yanıcı maddenin neden olduğu parlama sonrası yangın çıktı. Ofiste bulunan kardeşlerden K.C. yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan K.C., olaya yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrası iş yerindeki ofisi kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Sobaya dökülen yanıcı madde parlamaya neden oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:41:35. #1.15#
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