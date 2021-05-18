SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev yandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev yandı.

Adapazarı Yeşilyurt Mahallesi 5820. Sokak'ta oturan Necmi Soral, akşam saatlerinde sobayı yakmak istedi. Necmi Soral'ın sobaya döktüğü benzinin parlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binayı sardı. Necmi Soral dışarı çıkarak canını kurtarırken, dumandan etkilendi. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen Necmi Soral'ı hastaneye kaldırdı. Yangın söndürülürken, 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı