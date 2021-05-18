SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev yandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev yandı.

Adapazarı Yeşilyurt Mahallesi 5820. Sokak'ta oturan Necmi Soral, akşam saatlerinde sobayı yakmak istedi. Necmi Soral'ın sobaya döktüğü benzinin parlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binayı sardı. Necmi Soral dışarı çıkarak canını kurtarırken, dumandan etkilendi. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen Necmi Soral'ı hastaneye kaldırdı. Yangın söndürülürken, 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 23:29:57. #1.13#

title