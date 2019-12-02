Sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Çine ilçesinde sobadan zehirlendiği belirtilen Ali (79) ve eşi Felekşan Ok (71), hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde sobadan zehirlendiği belirtilen Ali (79) ve eşi Felekşan Ok (71), hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi Yuvam Yapı Kooperatifindeki evde yaşayan Ok çifti, yakınları tarafından baygın halde bulundu.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca, daha sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri kaydedilen Ali ve Felekşan Ok'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Videosu: Sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı