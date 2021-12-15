Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi (2)

TRABZON (DHA) - KÖYE 1 GÜNLÜĞÜNE GELMİŞLER

Trabzon'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz'un (60) köy evine 1 günlüğüne geldikleri ve bağ bahçe işlerini yapıp, kent merkezindeki evlerine dönmeyi planladıkları öğrenildi.Havva Yavuz'un kardeşi Mehmet Çakır, "Kış mevsimi geldiği için merkezdeki evlerinde duruyorlardı. Oğlu, annesini almak için köye geldi. Burada köy işlerini halledip geri döneceklerdi. Hava soğuk olunca sobayı yakmışlar. Dışarıda rüzgar vardı. Soba yanınca baca çekmemiş ve dumanı içeri basmış. Onlar da sobaya su döküp sobayı söndürdüler. Daha sonra uyumuşlar. Mahmut'un çocukları aramış ama ulaşamamışlar. Onlardan ses çıkmayınca merak edip eve geldik. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Kapıyı kırıp içeri girdik. 1 gün sonra döneceklerdi, kısmet olmadı" dedi.